株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が23日、自身のXを更新。趣味で集めている「ヤマザキ春のパン祭り2026」シールを公開し、現在のポイントを発表した。【写真】冷蔵庫に大量のシール！桐谷さん『ヤマザキ春のパン祭り』現在の保有ポイント定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「ランチの帰りに、マツモトキヨシ落合南長崎店に寄って、パンを2つ、QUOカードPay(期限が