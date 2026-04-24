俳優の柳沢慎吾が3月31日、都内で行われたファイザー株式会社「肺炎球菌感染症」の予防啓発イベントに登壇。啓発キャンペーンのアンバサダーに就任した。【動画】柳沢慎吾“劇場”開幕誰も止めることが出来ないマシンガントーク同イベントは、4月1日から始まる2026年度の肺炎球菌ワクチン定期接種開始に合わせて開催。肺炎球菌ワクチンの定期接種は、原則として65歳の1年間が公費対象となっており、接種機会を逃さないことの