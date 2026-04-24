世間でブームとなっているシール帳を娘のために用意した父親の投稿が話題を集め、反響を呼んでいる。【映像】「思ってたんと違う」父が用意した実際のシール帳投稿したのは、銀座 松崎煎餅さん（＠matsuzakisenbei）。「娘とシール交換する為、シール帳はじめました」というコメントとともに、シール帳の写真をXに投稿した。現代は「令和のシールブーム」と言われるほど、お気に入りのシールをコレクションする「シール帳」が