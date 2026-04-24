ギリシャ、フランス、ドイツ、スペイン、ルーマニア、日本による国際共同製作映画『タイタニック・オーシャン』が、現地時間2026年5月12日から23日まで開催される「第79回カンヌ国際映画祭」の「ある視点」部門に正式出品されることが決定した。ギリシャ人監督コンスタンティナ・コヅァマーニの長編初監督作品として注目を集めている。【写真】『タイタニック・オーシャン』出演の木越明コヅァマーニ監督はこれまで短編・中編