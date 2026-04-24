「いつでも言うてください」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史と矢部浩之が、放送作家・小西マサテル氏に“猛アピール”したこととは――。ナインティナイン(左から矢部浩之、岡村隆史)○「準備しとくのは勝手ですよね?」「オーディションあるんやったら…」16日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00〜27:00)に出演した岡村と矢部。同番組を長年担当している放送作家・