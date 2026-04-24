兵庫・姫路市の住職の男が、拾った他人の保険証を使って約1年11カ月にわたり5都府県の約25の医療施設で約115回“なりすまし受診”した疑いで逮捕された。保険組合が不自然な診療に気づき、警視庁に相談したことで発覚したという。約1年11カ月間“なりすまし診療”繰り返すあるときは湖畔で尺八を奏で、またあるときは曲にあわせてバイオリンを演奏する男。さまざまな楽器を演奏する様子を、動画投稿サイトに度々上げていた男の職業