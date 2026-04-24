アインシュタイン・河合ゆずるが、かつて暮らしていたという驚きの実家の実態を明かし、スタジオが騒然となる場面があった。【映像】屋上にあった衝撃の実家（実際の様子）『これ余談なんですけど・・・』は、MCのかまいたちとゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」を繰り広げるトークバラエティ。23日の放送では、「実家金持ち＆貧乏芸人」が集結し、それぞれの育った環境にまつわる衝撃のエピソードを披露した。