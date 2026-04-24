兵庫県の斎藤元彦知事の疑惑告発文書問題を検証する県議会の調査特別委員会（百条委員会）の委員を務めた丸尾牧県議が、ユーチューブに投稿された立花孝志被告＝名誉毀損罪で起訴＝の演説動画で名誉権を侵害されたとして、運営する米グーグルに削除を求めた訴訟の判決で、東京地裁は削除を命じた。23日付。判決によると、立花被告は2024年11月、県知事選の演説で斎藤知事に対する告発文書に関し「全部うそ。あれ作ったのは丸尾