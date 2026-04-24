【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２３日、ホワイトハウスで記者団に、イランについて「彼らは誰が国を率いているのかさえわからず、混乱状態にある」と述べた。イランの内部対立が、戦闘終結に向けた協議の妨げになっているとの認識を示した。トランプ氏は２１日にイランとの停戦延長を発表した後、イラン側と接触を続けていることを示唆した。合意に向けては「急ぎたくはない。時間はたっぷりある。最良の合意