岩手県大槌町で発生した山林火災で、町は24日、同日午前6時時点で延焼面積が約1176ヘクタールに広がったと明らかにした。林野庁によると、25年の同県大船渡市の山林火災に次ぎ、平成以降で国内2番目の規模という。