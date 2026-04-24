【北京共同】日産自動車のイバン・エスピノーサ社長は24日に北京で開幕した自動車ショーに参加し、中国は「グローバルなイノベーションと輸出の拠点となる」と述べ、中国を起点に開発や海外販売を加速させる考えを示した。