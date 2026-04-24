栃木県の県立高校で講師の男が教室の机に小型カメラを隠して盗撮した疑いで逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子常勤講師の小林亮介容疑者（37）は、7日から16日にかけて勤務先の県立高校の教室にある学習机の物入れに小型カメラを隠し、女性の着替えを撮影した疑いが持たれています。警察によりますと、校内の女子トイレの個室で生徒が小型カメラを見つけ、学校内を調べたところ学習机などから複数の小型カメラ