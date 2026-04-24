阪神のカーソン・ラグズデール投手と小野寺暖外野手が２４日、甲子園での１軍全体練習に合流した。新助っ人のラグズデールは、キャンプから１軍で、オープン戦も２試合に登板。ただ、開幕は２軍スタートとなっていた。ファームではここまで４試合に登板し、０勝１敗の防御率・２・２９。直近では２２日の練習試合、四国ＩＬｐ・徳島戦（むつみスタジアム）に先発し、４回３失点だった。小野寺も開幕を２軍で迎え、ここまでファ