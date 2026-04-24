【ABCテレビの探偵！ナイショスクープ】一度聞くと耳に残るフレーズってありませんか？短いメロディーやリズムなのですが、ふと口を突いて出てくるようなフレーズです。最近よく僕の頭の中でリフレインしているのが、たくろうさんが歌う「しぇっふわ〜ん」というやつです。聞いたことが無い人はぜひここで聞いてみてください。https://chef-1gp.com/どうですか？耳に残りませんか？料理人No.1を決める「CHEF-1グランプ