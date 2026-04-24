伊フィレンツェの広場にあるネプチューンの噴水/Alessandro Garofalo/Reuters via CNN Newsource（CNN）イタリアのフィレンツェで、独身最後の夜のパーティーを楽しんでいた観光客の女性が16世紀の建造物によじ登り、数千ドル相当の損害を生じさせた。フィレンツェ市の発表によると、シニョリーア広場にあるネプチューンの噴水に18日、28歳の女性が侵入した。女性の氏名や国籍は公表されていない。ネプチューンの噴水は1559年にフ