アメリカのトランプ大統領は23日、イスラエルとレバノンの停戦が3週間延長されると発表しました。トランプ大統領：これは重要な始まりだ。イランと並んでこの問題を解決することは素晴らしい。ホワイトハウスで23日、トランプ大統領が仲介する形で、イスラエルとレバノンの高官による協議が行われました。イスラエルとレバノンは26日に10日間の停戦期限を迎えますが、期限を前に、3週間の延長で合意しました。トランプ大統領は近く