大正製薬は、2026年4月23日、新生活シーズンを迎え、新社会人や働き盛り世代のパフォーマンス向上を支援する目的で実施した「現代人の疲労とキャリアに関する調査」の結果を発表した。本調査は、2017年9月〜2026年1月の期間、全国の20業種815社、計173,208名(10代〜70代)を対象に、W&Dアンケートおよび対面ヒアリングにて実施された。現代人の疲労とキャリアに関する調査○疲労ケアの習慣化は28%にとどまる。ケアの有無で朝の