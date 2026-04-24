アース製薬は、2026年4月23日、年齢に応じた口内対策の重要性を伝えるべく実施した「お口の炎症老化」に関する調査結果を発表した。本調査は、2026年3月19日〜25日の期間、全国の20代〜60代の男女3,500名を対象に、インターネット調査にて実施された。「お口の炎症老化」の調査○肌だけでなく口でも起きる「炎症老化」。認知度は15.7%と低い結果に口でも起きる「炎症老化」の認知度肌荒れの長期化などは炎症状態が常態化する「炎症