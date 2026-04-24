総合人材サービスのパーソルテンプスタッフは、2026年4月23日、はたらく人を対象に「職場での“傷つき体験”が仕事やパフォーマンス、キャリアに与える影響」に関する調査結果を発表した。本調査は、2026年3月24日〜30日の期間、現在の職場で気持ちが傷ついた経験がある全国の20代から40代の正社員・派遣社員2,000人を対象に、インターネット調査にて実施された。パーソルテンプスタッフ○最多の傷つき理由は「言い方や伝え方」。