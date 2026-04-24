カインズは4月17日、カインズオリジナル商品「撒くだけで防草できる人工砂」（698円）が、埼玉県の「彩の国リサイクル製品」に認定されたことを発表した。「撒くだけで防草できる人工砂」が、埼玉県の「彩の国リサイクル製品」に認定同商品は、家庭ごみの焼却灰を特殊製法で無害化したアップサイクル品で、累計60万袋以上を販売している。砂の内部にある多孔質構造が排水性を高め、雑草が根を張りにくい環境を作るのが特徴。除草後