名古屋駅一帯の再開発計画が見直される中、名古屋鉄道は閉店した名鉄百貨店本館を少なくとも2030年3月まで残す方針であることがわかりました。 【写真を見る】閉店した｢名鉄百貨店｣のビル 2030年3月まで活用へ 6月下旬から地下1階に和菓子店など約10店舗を開業予定 名古屋駅の再開発を巡っては、今年度に名鉄百貨店のビルなどを解体し、来年度にビルの建設に着手する計画でしたが名古屋鉄道は、去年12月 人手不足や建設資材の高