インスタグラム更新フィギュアスケートの住吉りをん（オリエンタルバイオ・明大）が、自身のインスタグラムを更新。2025-26年シーズンの激闘を終え、ビーチでバカンスを楽しむ姿を披露した。銀盤の上で見せる勝負師の表情とは打って変わり、リラックスした弾けるような笑顔を見せる22歳のオフショットに、多くのファンから熱い視線が注がれている。公開された写真では、黒のノースリーブにデニムのロングスカートを合わせた夏