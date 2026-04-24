７歳になった歌姫「ののちゃん」こと村方乃々佳のドラマ出演が報告された。２４日に保護者・スタッフ管理のインスタグラムが更新され、「ドラマ架空名作劇場『まりとっつぁん』にマリ役で出演します」と５月４日放送のテレビ東京系「まりとっつぁん」（深夜１時）に出演することを報告。村方が演じるのは、主人公・伊吹まりの幼少期。「やってみたかったおかっぱ頭に大喜びで、本当に昭和の子どもかのように似合っていまし