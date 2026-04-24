2人組YouTuber「水溜りボンド」のカンタさんが2026年4月21日、個人のYouTubeチャンネル「カンタの大冒険」に公開した動画で、チャンネルを乗っ取られたと報告した。「これは本当に良くないんですね。本当に申し訳ない」「結婚報告の裏側で10万人のチャンネルが乗っ取られてました。」と題した動画でカンタさんは、自身が立ち上げに携わり、ディレクターとして参画する映像制作とSNS運用支援を行う企業「映像会社Arks」が手掛ける登