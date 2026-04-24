チンピラ政党らしい行儀の悪さだ。【もっと読む】金看板「大阪都構想」に執着し焦る維新・吉村代表…統一地方選&住民投票「同日投票」なら自滅必至日本維新の会の池畑浩太朗衆院議員（兵庫12区）の名前が記された「国会通行証」をフロントガラスに掲げた車が、東京五輪選手村を再整備した「晴海フラッグ」（東京・中央区）の駐車スペースに無許可で長時間止められていたことが発覚。池畑氏は反ウクライナ集会を主催したロ