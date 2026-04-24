WESTとEASTの全20チームの順位状況明治安田J1百年構想リーグ第17節がガンバ大阪-アビスパ福岡の試合が、4月22日に前倒しで行われ、WESTとEASTの全20チームの暫定順位が公開された。WESTでは2位から最下位までが勝ち点7差にひしめく激しい混戦状態となっている。WEST首位のヴィッセル神戸は勝ち点25でトップに位置している。G大阪は福岡に1-2で敗戦した結果、勝ち点19で2位となった。3位には勝ち点18の名古屋グランパスが位置し