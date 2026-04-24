シント＝トロイデン後藤啓介が保有元のアンデルレヒトと一触即発になったベルギー1部シント＝トロイデンVV（STVV）は、4月23日に行われたプレーオフ第4節のアンデルレヒト戦で2-0の勝利を収めた。アンデルレヒトから期限付き移籍でSTVVに加入している後藤啓介は、恩返し弾となる先制点を決めて勝利に貢献したが、試合後に勝利を大きく喜ぶ姿にアンデルレヒトの選手やスタッフが激怒して一触即発となる事態も発生した。アンデル