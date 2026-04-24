パルマ鈴木彩艶がファンとの交流会の席上でステップアップについて回答したイタリア1部セリエAのパルマに所属する日本代表GK鈴木彩艶が、ファンとの交流会の席上でステップアップについて質問されてイングランド1部プレミアリーグについて「好き」とコメント。一方で、現在はパルマでのプレーとワールドカップ（W杯）に集中していると語った。地元メディア「スポルト・パルマ」では、鈴木がゲストとして参加したファンとの交流