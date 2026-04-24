お笑い芸人・紺野ぶるま（39）が、24日までに更新されたYouTube「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。2019年に発表した結婚相手とのなれそめを赤裸々に告白した。【動画】お酒の勢いもあってぶっちゃけ連発…クロちゃんの“貯金額”サラっと暴露した紺野ぶるまMCの納言・薄幸（33）が「旦那さんとどうやって出会ったんですか？」と聞くと、紺野は「興味ないでしょ？（笑）」と照れ