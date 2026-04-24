『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが4月24日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「洗うのがどうしても大変なプラ容器は可燃ごみにしています。（地域によって違う）」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは、食品のたれが入っていたプラの空き容器の画像を添えて「洗うのがどうしても大変なプラ容器は可燃ごみにしています。（地域によ