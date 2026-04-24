お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が23日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。40年ぶりに再会した中学時代の同級生について語った。大吉は、1月に生出演したラジオ番組で、2月に開かれる中学同窓会への出席を決め、40年ぶりにかつてのクラスメートたちと再会することを明かしていた。前回放送の「家呑み華大」ではその同窓会を振り返り、服装などに悩んだ結果、プロのヘアメークスタッフにスタ