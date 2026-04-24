現在、開催中の全国ツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』をもって、グループ活動を終了することを発表している嵐。4月24日〜26日は、ツアー4か所目となる、みずほPayPayドーム福岡での公演が行われます。これまでに嵐が開催してきた数々のコンサートを中心に、全5回にわたりグループ活動について振り返ります。4回目となる今回は、2012年〜2017年の活躍をまとめます。■ファン投票で楽曲を選ぶ『アラフェス』開催9月