欧州で高評価の新型CLA、その中身はすっかり“ミニバンだらけ”となった国産車に対して、輸入車ではいまも多くのセダンがラインナップされています。そこへ新たに加わる魅力的なモデル「メルセデス・ベンツCLA」（以下、新型CLA）が、2026年4月24日（金）オープンのメルセデス・ベンツの新ブランド体験拠点「Mercedes-Benz Studio Tokyo（メルセデス・ベンツ ストゥーディオ トウキョウ）」で公開されています。 【ここか！】こ