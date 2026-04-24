雲海酒造は4月15日からそば雲海ブランドのRTD商品の「そば雲海ハイボール缶」を全国で数量・期間限定で発売した。本格焼酎の特徴である「糖質ゼロ、プリン体ゼロ、甘味料ゼロ」で健康志向にもこだわったハイボールだ。そば焼酎「雲海」は1973年の誕生以来そば焼酎のNo.1ブランドとして全国で愛飲されている同社のロングセラー商品として知られる。今回発売する「そば雲海ハイボール缶」は現在愛飲している世代に加えて、今まで