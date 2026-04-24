日本甜菜製糖（東京都中央区・石栗秀社長）は、今年10月1日を以て「株式会社ニッテン（英文表記：Nitten Co., Ltd）」に社名変更する。6月26日開催の株主総会で正式に決定する。同社の創業は1919年。以来、100年以上にわたり「てん菜」を通じた国産砂糖の安定供給と北海道農業の発展に貢献してきた。現在では、製糖事業で培った知見や技術を活かし、オリゴ糖やドライイーストなどの食品や飼料、農業資材など幅広い事業を展開し