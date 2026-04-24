日本航空（JAL）は、中東情勢の悪化に伴う航空券の特別取り扱いの対象期間を、4月22日付で延長した。2月28日までに同社で発券された、7月1日までの搭乗分のドーハ・ドバイ発着便を含む旅程が対象となる。予約便が欠航となった場合には変更や払い戻しを1回のみ、欠航になっていない場合には払い戻しのみを受け付ける。JALは、東京/羽田〜ドーハ線を2月28日から6月11日（現地発）まで欠航を決めている。