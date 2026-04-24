ジュピラー・プロ・リーグのプレーオフ1第4節が23日に行われ、シント・トロイデンとアンデルレヒトが対戦。後藤啓介とライアン・メルランの得点でシント・トロイデンが2−0で勝利し、プレーオフラウンドに入ってから4試合目で初勝利を手にした。レギュラーシーズンで二桁得点に到達していた後藤だったが、プレーオフラウンドでは4戦目でようやく初得点。それが決勝点となって勝利につながったが、「結果が出ていなかったのは