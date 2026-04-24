漫画『ワンピース』の考察王でサッカーにも精通する“大人気YouTuber”ドロピザの凌さんが、日本代表のW杯グループリーグを展望。オランダ、チュニジア、スウェーデンとの３試合について、具体的なスコア予想をした。まず初戦のオランダ戦は「３−１で日本の勝利」と話した。「メンバーの顔ぶれは豪華ですが、正直そこまで強くない印象です。怖いのはセットプレーくらいで、攻撃は左のガクポに依存している。相手が前がかりに