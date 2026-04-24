松本山雅FCは24日、本拠地『サンプロ アルウィン』で行われているバックスタンド観客席の改修工事状況についてクラブ公式サイト上で報告した。松本のクラブ公式サイトには「4月23日（木）付けで長野県松本建設事務所より、松本山雅FCのホームスタジアム『サンプロ アルウィン』で行われているバックスタンド観客席の改修工事状況について、発表されました。計画されているバックスタンド観客席の座席改修及び防水工事のうち、