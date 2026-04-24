バルセロナは現地４月23日、ラミネ・ヤマルの怪我の状態を発表した。スペイン代表の18歳FWは、22日にホームで行なわれたラ・リーガ第33節のセルタ戦（１−０）に先発。40分にPKのキッカーを務め、成功させた直後、左足のハムストリング辺りを気にする素振りを見せ、ピッチに倒れ込む。その後、交代を余儀なくされた。懸念されていた怪我の状態について、クラブは公式サイトで「木曜日に行なわれた検査で、トップチームのラミ