川崎フロンターレは24日、18日に『日産スタジアム』にて行われた明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド EASTグループ第11節 横浜F・マリノス戦にて違反行為があった川崎Fサポーターに対する処分内容をクラブ公式サイト上で発表した。川崎Fのクラブ公式サイトによると、当該者は「他の来場者の観戦を妨げる迷惑行為」を行った模様。処分内容については「4月25日（土）以降に開催される川崎フロンターレ主管試合4試合の入