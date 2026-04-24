米メディアが村上の活躍と存在の大きさについて触れた(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が現地時間4月23日、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場し、5打数1安打の成績だった。チームは4−1で勝利している。【動画】勢いが止まらない！村上5戦連続！10号の圧巻アーチシーンこの日、本塁打こそ生まれなかったが、一塁の守備ではダイビングキャッチを披露し、前日の同戦では5戦連発となる10号2ラン