世界一のスターである大谷。そんな偉才をワールドシリーズの大舞台であえて出塁させ続けたブルージェイズには策略があった(C)Getty Images昨秋に実現したドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズは、前者の連覇で幕を閉じた。終わってみれば、下馬評通りの結果だったが、最終第7戦までもつれ込んだ激闘は、球界のみならず、お茶の間でも話題沸騰となった。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”