言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、健康的な食卓に欠かせない穀物から、親密な間柄でのコミュニケーション、さらに現代社会の必須アイテムに関する用語まで、バラエティ豊かな3つの言葉をそろえました。文字を一つずつ当てはめて、共通の響きを探り当ててみてください。脳をフル回転させて、思考をすっきりと整えましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみ