アース製薬は、年齢に応じた口内対策「口年齢ケア」を提唱している。今回、「口年齢ケア」の重要性を認識してもらうきっかけとして、「口の炎症老化」の調査を実施した。その結果、春の肌不調の一因となる“炎症老化”は、実は「口」でも起きており、ストレスや生活リズムの乱れが重なる春先は要注意であることがわかった。また、歯肉炎などの口のトラブルを引き起こす炎症老化の対策ができていない人は74％に達することも明らかと