サンリオは、「シナモロール」を主人公とした初の各都市を巡るミュージカル公演『シナモロールワンダートリップ〜消えた魔法の秘密〜』を3都市で上演する。23日より、チケット販売が開始された。【画像】「シナモロール」ミュージカル、舞台イメージ2026年8月15日の東京・パルテノン多摩での公演を皮切りに大阪、名古屋の3都市で上演する。「カフェ・シナモン」の大切な記念日を前に、シナモロールたちが“魔法の世界”へと