【WWE】RAW（4月20日・日本時間21日／ネバダ・ラスベガス）【映像】元体操美女レスラー、“異次元”の動きを連発元体操選手の女子レスラーが放つ前転からのXファクター、場外へのバミューダトライアングル。女子世界王者を相手に連発されるアクロバット攻勢に「体操ってすごいな」「とんでもないバネ」と驚嘆の声が相次いだ。 再戴冠を果たした女子世界王者リブ・モーガンの戴冠セレブレーション。そこに割って入ったのが