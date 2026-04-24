米ニューヨークの国連本部で27日から始まる核拡散防止条約（NPT）再検討会議に参加するため、日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の代表団が24日、羽田空港から出発した。5月1日の非政府組織（NGO）セッションでは事務局長で胎内被爆者の浜住治郎さん（80）が演説し核廃絶を訴える。被団協によると、代表団は被爆者や被爆2世ら計8人。被爆の実相を伝えるため、国連本部で27日から、原爆投下直後の写真や資料を並べた「原爆展