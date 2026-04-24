モデルのローラ（36）が、裸足で農作業を行う様子を公開した。【映像】ローラ、肩や胸元があらわな姿で農作業をする姿（複数カット）これまでにも自身のInstagramで肩や胸元があらわな姿で、母の故郷である新潟県でもちきび狩りを行ったことや初めてお米の収穫をした様子などを発信してきたローラ。裸足でじゃがいもを植える姿2026年4月22日の更新では、裸足でじゃがいもを植える姿を公開している。「きょうは、畑でじゃが