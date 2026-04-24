高市早苗首相、フィリピンのマルコス大統領政府は24日の閣議で、フィリピンのマルコス大統領を5月26〜29日の日程で国賓として日本に招待すると決めた。天皇、皇后両陛下との会見や宮中晩さん会、高市早苗首相との会談を予定している。木原稔官房長官が記者会見で発表した。木原氏は、両国が今年で国交正常化70周年を迎えたことに触れ「基本的価値や戦略的利益を共有するパートナーとして、両国の友好協力関係が一段と深まるこ